Ag.Pereyra: «Non ci sono offerte soddisfacenti. In Italia abbiamo parlato solo con l’Inter». Queste le parole dell’agente

Federico Pastorello, agente di Roberto Pereyra, a Calciomercato.it ha parlato del futuro del centrocampista argentino:

«Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano. In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma ad oggi non c’è nulla di concreto»

