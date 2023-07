Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del futuro del difensore della Juve

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola del futuro del difensore della Juve

«Mi aspetto che faccia quello per cui viene confermato tutti gli anni. Serietà, affidabilità e rendimento elevato anche quando non riesce ad avere grandissima continuità, che è una cosa difficile. Tutti parlano, ma poi otto o nove anni nella Juventus non ci stai perché sei carino, ma perché dai delle risposte concrete».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG