Agente Arthur: «Riscatto Fiorentina Dipenderà molto da una cosa». Così il procuratore sul futuro del centrocampista brasiliano

Federico Pastorello, agente dello juventino Arthur, ha parlato così del futuro del suo assistito, attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina.

Le sue parole: «Riscatto anticipato? A gennaio non credo, anticipare una cosa così non credo sia la strada, perché la Fiorentina ha il diritto di farlo a fine stagione quando magari avrà in mano dei traguardi importanti. Non scordiamoci che è in lotta per la Champions, se così dovesse essere magari la situazione può cambiare perché a quel punto il potere di spesa sarà superiore. Lui è felicissimo alla Fiorentina, ha trovato un ambiente consono e un allenatore adatto alle sue idee di calcio. Sta facendo rivedere il suo valore, è felice alla Fiorentina e per questo non escludiamo niente, anche se c’è una problematica legata all’alto stipendio del giocatore. La disponibilità del ragazzo sarà comunque totale per provare a discutere di questa storia a fine stagione».

