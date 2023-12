Dani Alves, le confessioni choc della moglie: «Ho tentato di suicidarmi». A parlare è la modella spagnola Joana Sanz

Sono scioccanti le confessioni di Joana Sanz, moglie di Dani Alves, che ha dovuto accettare prima la morte della madre e poi fare i conti con l’arresto del marito.

La modella spagnola ha rivelato sui social network di aver tentato il suicidio. «Mio marito mi ha deluso nel momento più difficile della mia vita, ho tentato il suicidio perché non ne potevo più», ha ammesso. Fortunatamente Per fortuna Joana non è andata fino in fondo e si è fermata in tempo: ha chiesto il divorzio da Dani, accusato di violenza sessuale da un’altra donna.

