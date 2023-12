Zielisnki lascia il Napoli: ha già deciso? La posizione della Juventus in merito al polacco che a breve sarà un parametro zero

Stando a quanto riferito nelle ultime edizioni da Sky Sport, Piotr Zielinski potrebbe diventare senza problemi un parametro zero, visto il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Nessun dialogo tra il centrocampista e il Napoli per quanto concerne il rinnovo contrattuale: considerando anche la volontà del giocatore, è possibile che si arrivi quindi a un divorzio. Per il polacco in questo momento Inter apparentemente molto avanti al calciomercato Juve.

