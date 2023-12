Calciomercato Juve, un altro baby negli USA: Doratiotto ai saluti. Il centrocampista della Next Gen si trasferirà Oltreoceano

Dopo la partenza in estate del difensore Lorenzo Dellavalle al Los Angeles FC, anche il giovane centrocampista della Juventus Next Gen Giulio Doratiotto si appresta a salutare i bianconeri per trasferirsi in America: ad attenderlo i Phoenix Rising.

Visite mediche programmate a metà gennaio per il classe 2004: lo riporta goal.com.

