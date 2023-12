Calciomercato Juve: Hojbjerg titolare col Tottenham (che ne prende 4 dal Brighton). Il danese schierato dal primo minuto

Segnale per il calciomercato Juve: Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese valutato per gennaio, è stato schierato da titolare da Postecoglu nel match odierno di Premier League tra Brighton e Tottenham.

Hojbjerg è rimasto in campo per tutta la partita nella sconfitta dei suoi per 4-2 sotto i colpi dei ragazzi de Zerbi.

