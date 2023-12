Supelega, pioggia d’ora per i club: pronti 15 miliardi in tre anni. Ci sono anche 400 milioni per il fondo solidarietà

Emergono nuovi dettagli resi noti dal portale spagnolo Cadena Cope sulla Superlega.

Sarebbero 15 i miliardi di euro stanziati per le prime tre edizioni del torneo. Si tratta di un investimento garantito di 5 miliardi a stagione. Soldi che arriveranno da diversi fondi europei e nordamericani. Il denaro sarà ridistribuito tra le squadre partecipanti, tranne 400 milioni ogni stagione che andranno a far parte di un fondo solidarietà per la formazione, il calcio amatoriale e gli enti che non fanno parte del progetto (lo conferma anche A22, società che cura il progetto).

The post Supelega, pioggia d’oro per i club: pronti 15 miliardi in tre anni. 400 milioni al fondo solidarietà appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG