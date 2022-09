Intercettato dalle telecamere di Inter News 24, parla l’agente di Acerbi che ha concluso la trattativa per il passaggio in nerazzurro.

Sono queste le parole dell’Agente del difensore centrale Francesco Acerbi riprese dalle telecamere di Inter News 24: “Siamo molto soddisfatti. Ci è voluto tempo, quello necessario, un’operazione un po’ complessa. Il giocatore è molto contento di iniziare questa nuova avventura. Non ha paura dell’accoglienza, mi pare che la sua dimostrazione di arrivare in nerazzurro fosse chiare. Inzaghi ha giocato un ruolo importante.“

Insomma quindi il tecnico Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto, Skriniar resta ed arriva il giocatore che voleva.

Francesco Acerbi

Mario Sconcerti parla così dell’Inter al Corriere della Sera: “Le uniche squadre che sono al completo sicuramente sembrano ancora Milan e Inter, ma Roma e Lazio hanno un vantaggio non indifferente: sono guidate benissimo, come Inzaghi non sempre fa e dove Allegri fa fatica a uscire dalla sua nuvola.“

