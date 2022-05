Parla così l’agente di Torreira, il quale non chiude alla Fiorentina ma attende le decisioni della società viola.

Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal, Lucas Torreira probabilmente finirà sul mercato per via del mancato accordo con la Fiorentina. Ma l’agente non chiude la porta parlandone così a Radio Kiss Kiss: “Di Torreira si è parlato tantissimo in queste ore. Posso dire che prima di partire ci siamo incontrati con Pradè per cercare un accordo. Si tratta di un problema contrattuale e nient’altro“.

Sulle altre squadre: “Napoli e Juventus su di lui? In questo momento non parlo di altre squadre, cerchiamo accordo con la Fiorentina e poi si vedrà”.

IM_pallone_serie_A_2020

La situazione con la Fiorentina: “Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di rimanere, la mia priorità è trovare un accordo con i viola. Lui per ora non pensa ad altre squadre perché a Firenze è stato benissimo ed è amato dai tifosi. Il problema è solamente contrattuale, non c’entrano niente le commissioni. I margini perché Lucas resti a Firenze sono comunque pochissimi anche se non è ancora finita: c’è tempo fino al 31 maggio. Bisogna capire anche il punto di vista della società che vuole ridurre i costi“. Conclude in questa maniera.

