Agente Huijsen: «Dean sta lavorando per avere spazio, ma non è facile. Le scelte di Allegri…». A parlare è l’agente Alejandro Santisteban

Alejandro Santisteban, agente dello juventino Dean Huijsen, ha parlato così a TMW del futuro del suo assistito.

Le dichiarazioni: «Dean finalmente è in prima squadra. E’ stato per alcuni mesi di transizione, però dopo il ritiro negli Stati Uniti è nel giro della prima squadra. Ora però c’è ufficialmente. Vediamo se ci sarà spazio nelle prossime settimane, se ci saranno delle opportunità».

PERCORSO – «Non è facile, la Juventus è in corsa per lo Scudetto. Allegri fa le sue scelte e sono sei partite che non prende gol: anche nell’ultima hanno fatto gol i due centrali, però Dean lavora per avere minutaggio, per guadagnare la fiducia del mister. Vedremo se ci sarà spazio, magari a gara in corso, Dean sta lavorando per fare il suo percorso».

