L’agente FIFA Sergio Barila ha parlato del futuro in nerazzurro del suo assistito Josep Martinez.

FcInterNews ha intervistato Sergio Barila che ha rivelato alcuni retroscena sul passaggio all’Inter di Josep Martinez “Lui chiaramente è felicissimo, perché ha firmato per uno dei club più importanti d’Europa. Arrivare ad essere il portiere di una di queste squadre non è facile. Per lui è un riconoscimento del lavoro svolto sinora e del livello a cui è arrivato. Sta raccogliendo i frutti di tutto quello che ha fatto in passato”.

La sua visita a marzo nella sede nerazzurra

“Ero a Milano per la partita. Poi quella visita fu un normale appuntamento di lavoro. Quando posso e sono di visita nelle varie città, ne approfitto per parlare con le varie società. È poi normale che un top club come l’Inter osservi giocatori come Josep. I nerazzurri non erano i soli su di lui. Questi trasferimenti ovviamente non avvengano da un giorno dopo l’altro. Sono il frutto del lavoro di almeno una stagione e evidentemente hanno deciso che Josep fosse un profilo da Inter”.

Yann Sommer

Molto ambito

“Molti top club europei stavano seguendo Martinez, è normale, stava facendo benissimo al Genoa”.

Il suo ruolo all’Inter

“Quando portiamo un giocatore in un club non pensiamo sia il primo o il secondo. Josep sarà un calciatore in più della rosa e lavorerà per farsi trovare pronto. Sarà l’allenatore a decidere quel che sarà, noi non pensiamo che sia il dodicesimo oggi e l’1 tra un anno. Martinez ha firmato per l’Inter, lui è a disposizione del suo mister e della società”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG