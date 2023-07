Agente Koopmeiners: «Giuntoli lo sogna, ma non andrà alla Juventus». Le parole di Vincenzo Morabito sull’olandese

Vincenzo Morabito, uno degli intermediari che cura gli interessi di Teun Koopmeiners, si è espresso così a TV Play su futuro dell’olandese dell’Atalanta e sull’interesse del calciomercato Juve su di lui.

Le sue parole: «Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna, lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere».

