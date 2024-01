Il procuratore del capitano nerazzurro, Alejandro Camano, sta facendo molto discutere con le sue dichiarazioni sul rinnovo del suo assistito.

Alejandro Camano ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez anche a Top Calcio; ecco le sue parole. “Stiamo lavorando alla possibilità di un accordo perché siano felici Lautaro e l’Inter. Se la domanda è ora c’è l’accordo dico no, stiamo lavorando alla possibilità di un accordo. Siamo tranquilli, lui ha due anni di contratto ancora e per me c’è grande tranquillità. Lui è felice all’Inter e si sta giocando la possibilità di vincere nel calcio italiano e in Champions. Oggi lavoriamo, noi e l’Inter, alla possibilità di prolungare il rapporto. Dobbiamo lavorare per arrivare alla possibilità che il giocatore rinnovi. Non dipende solo dall’amore che l’Inter ha per lui e che lui ha per l’Inter, ma è un professionista che lavora e dobbiamo lavorare correttamente per trovare l’accordo“.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Sulla possibilità che il problema sia l’ingaggio

“Non devo parlare da professionista di questo, quello che deve sapere il tifoso dell’Inter è che lui sta bene all’Inter e come si vede in ogni partita lavora per far vincere la squadra però dobbiamo prolungare un accordo con la società dove sono felici entrambi. Oggi Lautaro è tra i primi tre centravanti al mondo”.

Su Vlahovic che guadagna 12 milioni a stagione

“Sono un professionista che lavora nel calcio da trenta anni e parlo del mio calciatore. Il mio calciatore è un calciatore dell’Inter e parlo dei suoi gol, del suo apporto all’Inter e al calcio italiano. Una squadra dall’estero può offrire moltissimo. Lautaro sta nell’Inter perché gli piace un sacco stare nell’Inter e si vede quando segna come guarda i suoi tifosi. Il mio lavoro è arrivare ad un accordo perché lui faccia al meglio il suo lavoro”.

Sulla possibilità di andare in Arabia

“La situazione con l’Inter è molto felice, dobbiamo essere molto seri, stiamo pensando solo all’Inter. Oggi Lautaro ha due anni di contratto con l’Inter ed è lungo il suo contratto. Non abbiamo un accordo, ma vediamo se riusciamo a trovare un accordo lavorando. Abbiamo un rapporto buonissimo con il club interista e il giocatore ha un rapporto buonissimo con la gente nerazzurra. Oggi non c’è l’accordo ma lavoriamo per il futuro per un accordo”.

