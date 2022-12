Sono queste le parole di di Marco Busiello, agente di Majer, ecco cosa dice a TMW sul giocatore parlando della Juventus.

Ecco le parole di Marco Busiello, agente di Lovro Majer, che parla a TMW dell’interessamento della Juventus: “Lovro è destinato a raccogliere l’eredità di Modric e in Francia, con la maglia del Rennes, sta facendo molto bene. Io credo sia ormai pronto per un ulteriore salto di qualità. Teoricamente no, perché i club difficilmente a gennaio si privano di giocatori così importanti. Poi però il mercato è imprevedibile: un anno fa la Juventus acquistò Vlahovic per 70 milioni di euro, chi l’avrebbe mai detto?”

Conclude così l’agente: “Lui ha molti estimatori in Italia ma non è per tutti, è un giocatore dal valore importante. Io non credo che il Rennes accetterà offerte inferiori ai 35-40 milioni di euro: diverse chiamate sono arrivate anche dall’Inghilterra, vedremo. Per il suo stile di gioco Liga e Bundesliga sono probabilmente i campionati ideali per fare un ulteriore salto in avanti“.

