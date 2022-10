L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia parla a juventusnews24.com ecco cosa dice sul suo assistito alla Juventus.

Ecco le parole di Davide Torchia, agente di Daniele Rugani difensore centrale della Juventus, ecco cosa dice nella sua intervista a Juventusnews24.com: “No, non ci sono stati interessamenti in previsione di gennaio. Anche perché tutto dipende dalla Juve: se la Juve ha piacere ad avere Rugani resterà, se la Juve farà scelte diverse i calciatori si adegueranno a queste scelte diverse.“

Conclude l’agente: “Che conta sulla fiducia di Allegri è normale, come tutti i calciatori in rosa, altrimenti non sarebbero lì e non starebbero lì per tanto tempo. Rassicurazioni non ce ne vogliono, ormai si conoscono da tanto tempo e il calciatore sa che cosa vuole l’allenatore da lui e l’allenatore sa che cosa può dare il calciatore. Non c’è bisogno di questo.“

