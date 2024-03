Aghemo stuzzica la Juve: «6 punti su 21 in 45 giorni, è la quinta peggiore della Serie A». L’analisi del giornalista

Paolo Aghemo nel suo servizio per Sky Sport 24 ha fatto un’analisi della crisi di risultati della Juve in campionato che non si è interrotta nemmeno domenica scorsa con l’Atalanta.

L’ANALISI – «Serve un finale di stagione che riporti l’entusiasmo dopo i fischi sentiti con l’Atalanta e 45 giorni da 6 punti su 21. La Juve è la quinta peggiore della Serie A nelle ultime 7 giornate».

