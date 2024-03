Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 15 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, nel pomeriggio, sarà in campo per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Genoa. Per questo match, Allegri ritrova Perin e probabilmente recupererà anche Rabiot.

Intanto su Instagram Pogba ha pubblicato un messaggio nel giorno del suo compleanno, mentre per il ranking Uefa 2024-25 è previsto un crollo di punti per i bianconeri.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: crollo Juve nel ranking Uefa, il messaggio di Pogba appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG