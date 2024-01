Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha spiegato che lo staff medico della Juve controllerà accuratamente il ginocchio di Tiago Djaló

Il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo ha spiegato che i medici della Juve controlleranno in modo particolare il ginocchio destro di Tiago Djalò.

PAROLE – «Come sempre l’iter della visita mediche sarà accurato sotto tutti gli aspetti e ci aspettiamo che fino alle 15:30/16 non esca il giocatore, ma questo è per tutti i giocatori così. Però in particolare è chiaro che i medici della Juventus vorranno vedere da vicino come sta il ginocchio destro. Come detto le sensazioni sono positive perché Djalo è tornato sul campo, però, è chiaro che ulteriori esami vanno fatti in questo senso».

