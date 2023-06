Andrea Agnelli non ha accettato il patteggiamento, come fatto dal club e dagli ex dirigenti, e si prepara a fare battaglia per caso plusvalenze e manovra stipendi.

Come riferito da Tuttosport, il percorso processuale che attende l’ex presidente della Juve prevede due grandi appuntamenti, che potrebbero però subire modifiche nei prossimi giorni: il 27 giugno al Tribunale Federale Nazionale per le manovre stipendi e l’11 luglio al Tar del Lazio per ricorso all’inibizione per il filone plusvalenze.

The post Agnelli, battaglia davanti al TAR e al Tribunale FIGC. Due date decisive appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG