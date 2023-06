Di Maria rimane in Europa: ecco dove giocherà il Fideo dopo l’addio alla Juve ufficializzato negli scorsi giorni

Angel Di Maria è sempre più vicino al ritorno al Benfica, club nel quale ha iniziato la sua carriera europea.

Come riportato da A Bola, il Fideo dovrebbe sbarcare a Lisbona qualche giorno prima dell’inizio del ritiro, fissato per il prossimo 9 luglio. L’ex Juve proseguirà la propria avventura in Europa.

The post Di Maria rimane in Europa: ecco dove giocherà dopo l’addio alla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG