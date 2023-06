Paolo Ziliani, su Twitter, analizza la situazione della Juve in vista del nuovo mondiale per club del 2025. Questo il commento del giornalista:

Cosa cambia in vista del mondiale per club 2025 se l’UEFA escluderà la Juve anche solo per un anno

Ad oggi il club bianconero è con la Roma uno dei due club italiani virtualmente qualificati al nuovo, prestigioso e remunerativo torneo FIFA. In caso di sanzione, via libera a Inter… pic.twitter.com/8h00LYigkc — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 24, 2023

ZILIANI – «Cosa cambia in vista del mondiale per club 2025 se l’UEFA escluderà la Juve anche solo per un anno. Ad oggi il club bianconero è con la Roma uno dei due club italiani virtualmente qualificati al nuovo, prestigioso e remunerativo torneo FIFA. In caso di sanzione, via libera a Inter (al 90%), Napoli o Milan».

