Frattesi Juve: ecco la scelta del giocatore. Le ultime sul futuro del centrocampista del Sassuolo

Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo Marcus Thuram l’Inter vuole chiudere anche per l’arrivo di Frattesi.

I nerazzurri sono in pole rispetto a Milan e Juve: il giocatore ha scelto di indossare la maglia dell’Inter. Marotta e Ausilio sperano di chiudere in fretta la cessione di Brozovic per affondare il colpo.

The post Frattesi Juve: ecco la scelta del giocatore. ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG