Nelle giornate di domani e dopodomani, 10 e 11 luglio, potrebbero arrivare importanti aggiornamenti in merito alla posizione di Andrea Agnelli.

L’ex presidente della Juve, unico a non patteggiare per il filone stipendi, domani avrà l’udienza al Tribunale Federale, anche se potrebbe slittare per la terza volta. Il giorno dopo, invece, verrà presa una decisione sulla bontà del suo ricorso dopo l’inibizione di due anni per l’ex numero uno bianconero.

