Agnelli non è a Roma: l’ex presidente bianconero non è all’udienza del ricorso della Juve presso il Coni contro il -15

L’ex presidente bianconero Agnelli e i membri dell’ex Cda della Juve non sono presenti a Roma per l’udienza al Coni sul ricorso del club bianconero contro la penalizzazione dei 15 punti in classifica per il caso plusvalenze.

A rappresentare la Vecchia Signora c’è il presidente Ferrero insieme agli avvocati.

