Juve Napoli, vinto il ricorso: la Curva Sud dello Stadium sarà aperta per la partita di domenica sera

La Curva Sud dello Stadium sarà aperta e piena di tifosi bianconeri per Juve Napoli, big match della 31° giornata di Serie A in programma domenica sera. A renderlo noto è il giornalista Giovanni Albanese via Twitter.

La Juve, infatti, avrebbe vinto il ricorso per impugnare la squalifica della Curva Sud per una partita in casa dopo quanto era successo nella semifinale di Coppa Italia contro l‘Inter e gli insulti rivolti a Lukaku.

