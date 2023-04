Ricorso Juve LIVE: gli aggiornamenti dell’udienza del Collegio di Garanzia chiamato a decidere sulla penalizzazione di 15 punti

E’ in programma oggi l’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni chiamato a decidere sulla penalizzazione di 15 punti in classifica alla Juventus. Si comincia alle 14.30 e la sentenza potrebbe uscire in giornata, ma non è scontato.

Da una parte ci saranno i legali e i consulenti della Juventus e degli altri incolpati, dall’altra il prefetto Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport, che rappresenterà l’accusa e tutto il lavoro istruttorio svolto dal procuratore federale Chiné e dai suoi collaboratori.

Ore 15.00 – La sentenza, se sarà emessa in giornata, sarà pubblicata direttamente sul sito del Coni.

Ore 14.35 – Udienza iniziata. Dovrebbe durare due ore.

Ore 14.31 – Agnelli non è a Roma: non è all’udienza del ricorso della Juve

Ore 14.30 – L’avvocato Lubrano del Codacons chiede la revoca dello scudetto 2019 della Juve e l’assegnazione al Napoli.

Al CONI anche Enrico #Lubrano, avvocato del Codacons e del Club Napoli: ‘Chiediamo la conferma della sentenza in cui si dice che la #Juventus ha alterato regolarità del campionato 2019. Questo per sorreggere la revoca di quello scudetto alla Juventus e l'assegnazione al #Napoli’ pic.twitter.com/xDNcRaFnnF — JuventusNews24.com (@junews24com) April 19, 2023

Ore 14.10 – Ferrero è arrivato al Coni: con lui gli avvocati della Juventus.

Ore 14.05 – Sandulli, presidente del Collegio di Garanzia, è arrivata al Coni.

Gabriella Palmieri Sandulli, Presidente del Collegio di Garanzia è arrivata al #Coni per l’Udienza sul ricorso #Juve 🔴🔴 pic.twitter.com/ICljvav6wq — JuventusNews24.com (@junews24com) April 19, 2023

Ore 13.40 – Ferrero atteso a Roma: il presidente della Juve sarà presente

Ore 13.10 – Ricorso Juve: quando può arrivare la sentenza. I dettagli

Ore 9.10 – Avvocato D’Onofrio: «Difesa robusta, mi aspetto che il Collegio accolga il ricorso della Juve»

Ore 8.30 – Juve, filtra ottimismo sulla sentenza del Collegio di Garanzia: legali bianconeri convinti

Ore 8.20 – Caso Juventus, tre scenari più probabili: con rinvio alla Corte ipotesi punti ridotti

The post Ricorso Juve LIVE: gli aggiornamenti dell’udienza del Collegio di Garanzia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG