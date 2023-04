Besaggio: «Juventino da sempre, essere qui è un motivo di orgoglio». Il bianconero si racconta

Michele Besaggio è il protagonista di We The Next Gen, format su TikTok dedicato alla Juventus Next Gen. Ecco le sue parole.

VICENZA – «Ho giocato lì dai 13 ai 16 anni. Ho sempre avuto un bellissimo ricordo della città e della società. Sono molto orgoglioso di poter giocare in quello stadio dove da piccolino guardavo sempre le partite».

TIFOSO BIANCONERO – «Sono sempre stato Juventino e ho dei bellissimi ricordi di quanto guardavo le partite con mio fratello Matteo. Giocare queste partite per me è motivo di orgoglio».

FINALE COPPA ITALIA – «Essendo una finale di Coppa la tensione c’è per tutti. Prima di andare nello spogliatoio abbiamo ascoltato il messaggio motivazionale di due compagni: Stramaccioni e Iocolano. Ci hanno caricato tanto prima della partita».

CAMPIONATO – «Ci ha detto due cose prima della sfida, poi siamo andati in campo perché volevamo vincere a tutti i costi. La partita è iniziata subito bene e siamo arrivati all’intervallo in vantaggio. Poi nella ripresa loro hanno pareggiato, ma noi siamo stati bravi a reagire e a trovare un nuovo vantaggio. Purtroppo subito dopo hanno segnato altri due gol. Non è finita qui, il campionato continua».

The post Besaggio: «Juventino da sempre, essere qui è un motivo di orgoglio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG