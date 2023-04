Orario Sporting Juve: quando si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma in Portogallo

La Juve si rituffa subito sull’Europa League. Domani va in scena il ritorno dei quarti di finale, in programma in Portogallo, contro lo Sporting. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei bianconeri.

Il match si gioca domani sera, giovedì 20 aprile, alle ore 21.00.

The post Orario Sporting Juve: quando si gioca il ritorno dei quarti di Europa League appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG