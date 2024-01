Agnelli non perdona Ceferin: «E’ invidioso, ma la mia coscienza è pulita». Le parole dell’ex presidente della Juve

Agnelli, ex presidente della Juve, al Financial Times ha parlato del suo rapporto con Ceferin dopo quanto successo nei mesi scorsi.

SU CEFERIN – «Parlavo con Alex tre volte al giorno. Avevo un legame molto forte. Come mi sento a essere chiamato bugiardo? Sono invidiosi, non so di cosa. Del fatto che ho un obiettivo e cerco di raggiungerlo. Non faccio compromessi. La mia sensazione è che il tempo sia galante. E le cose probabilmente, spero, saranno aggiustate in un certo momento. Altrimenti, ancora una volta, la mia coscienza è pulita».

CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI

The post Agnelli non perdona Ceferin: «E’ invidioso, ma la mia coscienza è pulita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG