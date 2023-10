Andrea Agnelli ricorre al CONI: fissata la data dell’udienza che verrà come protagonista l’ex presidente della Juve

Fissata la data dell’udienza di Andrea Agnelli dopo il suo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. L’ex presidente della Juventus ha chiesto di annullare l’inibizione per 10 mesi per il caso legato alle manovre stipendi.

IL COMUNICATO – La Presidente del Collegio di Garanzia, avv. Gabriela Palmieri, ha fissato il 6 novembre, a partire dalle ore 14.30, la prossima sessione di udienze a Sezioni Unite. Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2023, presentato, in data 5 ottobre 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023 (che aveva irrogato, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione per la durata di 16 mesi e dell’ammenda per € 60.000,00 in relazione ai capi A e B, disponendo invece il proscioglimento del deferito in relazione al capo C), è stata riformata la decisione di primo grado e, per l’effetto, irrogata, nei confronti del dott. Agnelli la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00

