Timothy Weah, esterno della Juve, parla dal ritiro della sua Nazionale dell’esperienza in bianconero: le dichiarazioni

L’esterno della Juventus Timothy Weah ha parlato dal ritiro della sua Nazionale a CBS Sport Golazo.

RUOLO ALLA JUVE E IN NAZIONALE – «Mi piacciono entrambi, sto imparando molto alla Juventus e credo sia un bene, così posso espandere il mio modo di giocare».

COME SI TROVA IN ITALIA – «Mi sto ambientando, anche con i gesti tipici… Il linguaggio? Sto imparando ma parlo poco italiano, ma per fortuna parlo un ottimo francese quindi capisco ciò che mi viene detto».

