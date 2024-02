Andrea Agostinelli, ex centrocampista e allenatore, ha parlato così in vista del match tra Napoli e Juve di domenica

Intervistato daVikonos, Andrea Agostinelli ha detto la sua in vista del match tra Napoli e Juve di domenica prossima.

LE PAROLE – «Se vuole mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League, la squadra di Calzona non può permettersi passi falsi. La partita con la Juve sarà una prova per capire se il successo contro il Sassuolo sia stato un caso isolato oppure l’inizio di una rinascita. Oltre a quella contro i bianconeri, il Napoli ha in programma una serie di sfide complicate, alla fine di questo tour de force vedremo in che posizione di classifica sarà».

