Ronaldo, l’esultanza polemica dell’ex Real Madrid e Juventus costa cara. Arriva la squalifica per il portoghese

Arriva lo stop per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, ex Juventus, è stato infatti squalificato dopo il gesto provocatorio all’indirizzo dei tifosi avversari. Un comportamento che la federazione araba non ha gradito.

Per l’attaccante quindi un turno di stop e una multa di 20.000 rival sauditi, ovvero 5.333 dollari verso l’Al-Shabab, coprendole spese sostenute per la denuncia e versando la restante metà alla federazione. CR7 salterà quindi la gara casalinga tra il suo Al-Nassr e l’Al-Hazm.

The post Ronaldo, arriva la squalifica per l’ex Juve dopo quell’esultanza! Cosa è successo appeared first on Juventus News 24.

