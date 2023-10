Agostinelli: «Napoli-Milan? Chi vince può diventare l’anti Inter» Le parole dell’ex allenatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Andrea Agostinelli, ha parlato del big match tra Napoli e Milan, sfida che potrebbe interessare anche l‘Inter.

«Se uno tra Calabria e Di Lorenzo riesce a neutralizzare uno dei due avversari leva una percentuale importante di marcature. Se Di Lorenzo perde il duello con Leao saranno problemi per il Napoli e questo vale lo stesso per Calabria e Kvaratskhelia. E’ troppo presto per valutare chi parteciperà fino a alla fine alla corsa scudetto, quello di domenica è uno scontro diretto ma non è decisivo. Chi vince la partita domenica potrebbe essere considerato l’anti Inter, ma le differenze sono ancora molto sottili»

