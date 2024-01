Agoumé, comincia l’avventura al Siviglia per l’ex Inter: arriva la prima convocazione per il centrocampista francese

Dopo l’ufficialità del suo approdo al Siviglia dall’Inter in questa sessione invernale di calciomercato, comincia ufficialmente la nuova avventura in spagna per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese classe 2002 ha trovato pochissimi minuti in campo in questa prima metà di stagione sotto la guida di Inzaghi, così la scelta di cambiare aria.

Il tecnico del Siviglia, Quique Sánchez Flores, lo ha inserito nella lista ufficiale dei convocati per il prossimo match di campionato che sarà contro l’Alaves.

