Agoume e Oristanio nel mirino della Salernitana. Questa la posizione dell’Inter riguardo i due giovani talenti

Tra Salernitana e Inter potrebbe intavolarsi un ragionamento per il centrocampista Lucien Agoumé (21), reduce dal prestito al Troyes, in Francia.

L’Inter potrebbe, inoltre, far crescere a Salerno anche Gaetano Oristanio (20), trequartista di Vallo della Lucania, nel salernitano, reduce da una stagione in prestito al Volendam in Eredivisie (27 presenze, 1 gol e 3 assist). A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Agoume e Oristanio nel mirino della Salernitana. Questa la posizione dell’Inter proviene da Inter News 24.

