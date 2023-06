Il giornalista Stefano Agresti dice la su quale sarà il futuro di Davide Frattesi, centrocampista voluto da Inter, Milan e Juventus

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Stefano Agresti ha detto la sua su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è l’uomo del momento per quanto riguarda il calciomercato, voluto fortemente da Inter, Milan e Juventus.

LE PAROLE –: «Frattesi vuole andare all’Inter anche per una scelta tattica, di ruolo. Appena arrivano i soldi di Brozovic, l’Inter può chiudere con il Sassuolo. Non capisco come tutti stanno dietro a Frattesi e nessuno su Milinkovic-Savic».

L’articolo Agresti: «Frattesi vuole andare all’Inter anche per una ragione tattica» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG