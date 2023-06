Intervenuto sul proprio profilo Twiter, Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha confermato la chiusura della trattativa tra Inter e Aahrus per l’arrivo di Yann Bisseck.

Yannick Bisseck will become new Inter player in the next days. Release clause will be paid in two installments for €7m total. #Inter

This doesn’t change Inter plans to sign César Azpilicueta. https://t.co/RtmILDGMj3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023