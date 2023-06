Il giornalista Gian Luca Rossi ha commentato l’eventuale passaggio di Romelu Lukaku al Milan, svelando un retroscena

Intervenuto sul proprio account Twitter, Gian Luca Rossi ha commentato l’acquisto da parte dell’Inter di Marcus Thuram e le voci riguardanti un possibile approdo di Lukaku al Milan. A proposito di quest’ultimo punto, ha svelato un retroscena legato a Beppe Marotta.

23.6.2023

Se #Thuram rileva #Dzeko, a costo pure inferiore, ok! Se rileva #Lukaku perché il #Chelsea ora non presta più ma vende, liberi tutti, #Milan compreso, ma qui voglio vedere come ne esce #BigRom. Proprio ieri ho scritto a #Marotta, mi ha risposto “tranquillo”. Lo sono! pic.twitter.com/SqIpXXHZf4 — Gian Luca Rossi (@gianlucarossitv) June 23, 2023

