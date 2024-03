Il giornalista Stefano Agresti si dice molto deluso dalla sconfitta dei nerazzurri in terra spagnola.

Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport non nasconde la grande insoddisfazione per l’immatura eliminazione dell’Inter dalla Champions League avvenuta mercoledì sera per mano dell’Atletico Madrid. “La delusione è grande, davvero. Inutile negarlo, inutile cercare di girarci attorno: l’eliminazione dell’Inter è uno schiaffo, un pugno rifilato ai sogni nerazzurri e a tutto il calcio italiano. Un anno fa avevamo tre squadre tra le otto grandi d’Europa, ora zero: ribaltato il mondo, soffocata l’idea di essere tornati, se non re, almeno principi”.

Uefa Champions League

Non solo critiche

Si menziona anche l’errore dal dischetto del capitano Lautaro Martinez: “L’Inter ci ha illuso, Inzaghi ci ha illuso. L’emblema di questa notte nera è il rigore che Lautaro Martinez, il calciatore più forte della Serie A, ha spedito in curva. Sia chiaro: la stagione dei nerazzurri resterà meravigliosa, anzi addirittura storica, perché niente e nessuno offuscheranno la seconda stella. Ma la sconfitta di Madrid dà un senso di incompiutezza”. In realtà il Toro non è stato l’unico a sbagliare: si sono fatti ipnotizzare da Oblak infatti Sanchez e Klaassen.

Le ultime rimaste

“L’Inter era la grande speranza italiana in Champions: il punto di riferimento, il simbolo, la guida del nostro calcio in questo momento storico. Ora dobbiamo rifugiarci in competizioni meno prestigiose e ricche per navigare nel mare d’Europa. Quattro formazioni sono ancora in corsa: Milan, Roma e Atalanta in Europa League; Fiorentina in Conference League”.

