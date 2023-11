Il giornalista Stefano Agresti si è espresso a Radio Radio su quella che sarà la sfida tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus

Le parole di Agresti, storico giornalista della La Gazzetta dello Sport, che a Radio Radio ha parlato dell’Inter in vista della sfida contro la Juventus.

«Sarà una partita alla pari, che la Juventus affronterà in una condizione abbastanza complicata visto che gli mancano tutti i centrocampisti, Pogba e Fagioli sono squalificati, Locatelli non sta bene, rischia di giocare Nicolussi Caviglia. Dietro prende pochi gol, ma al momento come titolari ha due riserve come Gatti e Rugani. La Juventus deve giocare su questo: l’Inter è favorita. La pressione è più sui nerazzurri, sono loro la squadra più forte che deve vincere il campionato»

