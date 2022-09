L’AIA si ritrova per fare il punto dopo le prime giornate di Serie A: mercoledì previsto l’incontro. Tutti i dettagli

L’Associazione italiana Arbitri (AIA), in occasione della sosta di Serie A e Serie B, terrà una conferenza stampa per fare il punto dopo le prime giornate di Campionato.

L’incontro con gli organi di informazione è fissato a Roma mercoledì 28 settembre, alle ore 15:00, presso la sede della Federazione in via Allegri 14. Alla conferenza stampa prenderanno la parola il Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il Vice Duccio Baglioni e il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi.

The post AIA, mercoledì la riunione per fare il punto della situazione: ci sono anche Trentalange e Rocchi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG