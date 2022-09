Franco Colomba, famoso allenatore parla ai microfoni di MilanNews.it, ecco cosa dice sul Milan l’allenatore.

Il tecnico Franco Colomba parla così ai microfoni di Milannews.it sul momento del Milan: “Sicuramente non ridimensionato dall’ultima sconfitta con il Napoli. Quella gara poteva risolversi anche con un altro risultato visto ciò che è stato ampiamente prodotto. Sono le due formazioni che, attualmente, producono il calcio migliore in particolare con una manovra fluida e piacevole.“

Mike Peterson Maignan

Conclude così sull’assenza di Maignan per l’infortunio: “E’ un punto di forza perché sa trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Da quando è arrivato si è conquistato la fiducia di tutti. Detto questo, il Milan perde per un po’ un baluardo ma può contare su un portiere come Tatarusanu che è comunque affidabile e si è dimostrato valido ogni volta che è stato chiamato in causa“.

