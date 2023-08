Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha parlato a Sky Sport del tema razzismo nella prossima stagione

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ha parlato a Sky Sport del tema razzismo nella prossima stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Tolleranza zero per il razzismo sui campi di calcio. Dal primo minuto della prima partita. Fenomeno intollerabile, siamo davvero stufi. Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti, senza annunci preventivi. Nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio. Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all’ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG