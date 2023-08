AIA tartassata dalle chiamate dopo il match tra Juve e Bologna. Ma non solo i rossoblù hanno fatto una telefonata

E i club di Serie A si preoccuparono. Dopo Juve-Bologna, spiega il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il club emiliano ha chiamato il responsabile dei rapporti tra Aia e club, Riccardo Pinzani, che ha ammesso l’errore sul contatto tra Iling e Ndoye nella ripresa.

Tutti avevano messo in conto possibili errori arbitrali, ma non ci si aspettava che a sbagliare fossero i più esperti come Di Bello. C’è preoccupazione nel massimo campionato, e soprattutto in molti vogliono capire il processo decisionale preso durante l’incontro di Torino.

The post AIA tartassata di chiamate. Bologna e non solo: «Dopo la Juve tutti preoccupati». Cos’è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG