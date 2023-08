Allegri arrabbiato anche con la società! Il Corriere dello Sport riporta un nuovo retroscena dopo Juve Bologna

Il Corriere dello Sport svela nuovi retroscena sul lieve malore accusato da Allegri dopo Juve-Bologna. La rabbia della prestazione dei suoi si è unita ai mancati fischi in favore dei bianconeri da parte di Di Bello.

E al tecnico non è piaciuto come la società sia rimasta in silenzio invece di rispondere colpo su colpo alle provocazioni di Fenucci, che ha sorpreso tutti presentandosi per primo ai microfoni della stampa. Così, svela il quotidiano, Max ha preferito farsi da parte per una sera lasciando spazio al vice Landucci.

