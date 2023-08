Walter Sabatini ha così parlato del mancato arrivo di Romelu Lukaku alla Juve: queste le sue dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha così commentato il mancato arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus.

LE PAROLE – «Lukaku disse mai alla Juve nel 2021? In molti hanno detto mai alla Juventus e poi ci sono andati. Non trovavo che questa dichiarazione fosse ostativa a un suo trasferimento a Torino. Alla Juventus però avrebbe avuto lo stesso carico di responsabilità che nell’ultima stagione all’Inter non ha gestito bene. Con un’aggravante: l’Inter ha lasciato correre alcune prestazioni indecenti e gli ha permesso di trovare la forma. Non so se a Torino sarebbero stati così comprensivi con Lukaku. E poi chissà che in futuro non si comporti con un altro club come ha fatto con l’Inter: se uno in carriera è predisposto a certi comportamenti…».

The post Sabatini ammonisce: «Alla Juve poco comprensivi con Lukaku. Invece l’Inter…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG