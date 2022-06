Il portiere del club olandese se l’è presa col suo ex compagno Andre Onana che dalla prossima stagione difenderà i pali dell’Inter.

Remko Pasveer ci è andato giù pesante con Andre Onana nel corso di un’intervista a Helden Magazine “Non voglio prendermi dei meriti, sono un tipo di portiere molto diverso da André. Può fare una parata migliore o essere un ‘gatto’, ma le qualità organizzative forse sono ancora più importanti per un portiere“.

“Se non sei interessato solo a te stesso, ma anche alla tua difesa, allora potresti anche evitare che la palla vada in porta. André ha molto talento, ha vissuto una bella esperienza all’Ajax, ma si è principalmente impegnato per se stesso. Posso dire solo ciò che ho visto: non penso sia un atleta di alto livello, ma forse la situazione era diversa prima del caso di doping. Secondo me non è una persona che vuol fare di tutto per migliorare”.

