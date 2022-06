Il trequartista ucraino dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi parla a SkySport della prossima stagione sportiva.

Ruslan Malinovskyi parla a Sky Sport della prossima stagione sportiva con l’Atalanta, parla dei propri numeri e manda anche una forte frecciata alla Fiorentina. Queste le parole dell’ucraino: “Atalanta? Non abbiamo raggiunto il traguardo della squadra, ma il prossimo anno faremo meglio. La mentalità dentro alla squadra è grande. Contatemi un gol in più, sono 7 con quello che ci hanno rubato con la Fiorentina“.

Giampiero Gasperini

Aggiunge su Gasperini: “Il mister ha detto prima del campionato che sarebbe stato il più difficile che avremmo giocato. A gennaio poi ha detto che la Salernitana stava venendo su, e le altre squadre ce l’avrebbero messa tutta per salvarsi, e ha avuto ragione su tutto.“

Conclusione sul campionato scorso: “Abbiamo perso troppi punti in casa, ma la squadra può crescere, un anno così ci può stare. Per me è importante come spiega le cose. Se spiega e il calciatore fa sul campo, allora è bravo l’Atalanta. Se il giocatore fa altro, c’è un problema. Ho imparato tanto dal mister in questi anni“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG